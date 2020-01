Instagram elimina il tasto Igtv dall'app

Si vedono i primi effetti di TikTok su Instagram. L'app di proprietà di Facebook aveva lanciato un'applicazione (Igtv) per poter caricare video più lunghi ma ora ha deciso di rimuovere l'icona ufficiale di quest'app da Instagram, come ha riportato il sito TechCrunch. Questo, non vuol dire che Igtv viene eliminata, ma continua a rimanere un'app a se' senza più un richiamo in evidenza su Instagram.

Molto probabilmente la decisione è dovuta ai pochi download di Igtv. Sempre secondo il sito TechCrunch, che si basa su dati SensorTower, l'app è stata scaricata solo 1 milione di volte dal suo lancio del 2018. Solo per fare un paragone, in questa stessa area e nello stesso periodo di tempo, TikTok ha ottenuto quasi 80 volte più download.