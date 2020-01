Da Spotify le playlist per cani e gatti

Non solo giochi e croccantini: per allietare la giornata di cani e gatti, soprattutto quando restano da soli in casa, si può fare affidamento anche sulla musica. Ne è convinta Spotify, che ha lanciato le playlist personalizzate per gli animali domestici.

La compagnia, prima al mondo nel mercato della musica in streaming, consente di creare una playlist per Fido e Micio, ma anche per l'iguana, il criceto o l'uccello. Una volta selezionato l'animale, basta descriverne la personalità (se è pigro o vivace, timido o socievole) per ottenere una playlist con il suo nome, da usare per intrattenerlo - e tenerlo buono - quando il padrone è fuori casa.

Prima di lanciare la novità Spotify ha condotto un sondaggio su 5mila utenti italiani, spagnoli, britannici, statunitensi e australiani. Stando ai risultati, 8 persone su 10 sono convinte che ai loro animali piaccia la musica, e 7 su 10 hanno messo su canzoni proprio per i loro amici pelosi. La convinzione è che la musica li aiuti ad alleviare lo stress, li renda felici e gli faccia compagnia.

Il 69% dei proprietari canta per il proprio animale, e il 59% balla con lui. E ancora, quasi uno su cinque ha chiamato il proprio animale come un cantante o un gruppo. Il più gettonato è Bob Marley, seguito da Elvis, Freddie Mercury, Bowie e Ozzy.

Sempre in base al sondaggio, l'84% dei proprietari afferma che il proprio animale gli completa la vita, il 55% crede che Fido e Micio abbiano i suoi stessi gusti musicali, e il 54% dichiara che, se dovesse scegliere tra il partner e il quattrozampe, opterebbe per il secondo.