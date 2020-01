Instagram sfida TikTok, nuovi effetti dedicati ad adolescenti

Instagram risponde a TikTok: aggiunge effetti per Boomerang, l'app per realizzare brevi video, pensati soprattutto per i più giovani pensati soprattutto per i più giovani. Gli effetti si chiamano 'SlowMo', 'Echo', 'Duo' e 'Ritaglio'. Il primo serve a rallentare i video; con 'Echo' con cui viene inserita una scia dietro a ogni singolo elemento in movimento, così da creare quasi delle copie.

'Duo', invece, riavvolge molto rapidamente la clip e inserisce un effetto digitalizzato. Infine 'Ritaglio', come dice il nome, consente di ritagliare il video, un po' come succede nel rullino fotografico.

Questi nuovi effetti potrebbero aiutare Instagram a mantenere la sua popolarità, minacciata dall'esplosione di TikTok che sta prendendo piede tra gli adolescenti. "Boomerang è uno dei formati più amati e siamo entusiasti di espandere i modi creativi con cui si può utilizzare per trasformare i momenti quotidiani in qualcosa di divertente e inaspettato", ha spiegato un portavoce della società al sito TechCrunch.