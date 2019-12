La Stars Wars mania invade anche Messenger

La Star Wars mania arriva anche sulla chat Messenger. Nei giorni in cui arriva nelle sale L'ascesa di Skywalker, l'ultimo capitolo della terza trilogia della saga, arrivano sulla chat di Facebook adesivi, temi e anche effetti di realtà aumentata.

Le reazioni e gli stickers consentono agli utenti di esprimersi i personaggi preferiti del film, disponibili sia in versione Jedi che in versione Lato Oscuro. Per attivare il nuovo tema dedicato a Star Wars è sufficiente toccare il nome della persona o della chat con cui si sta parlando e selezionare la relativa icona.

Messenger ha anche collaborato con Disney per creare effetti di realtà aumentata (AR) in edizione limitata, "faranno sentire parte dell'azione galattica quando fai videochiamate e scatti foto utilizzando la fotocamera Messenger". C'è l'effetto Lightspeed, Cockpit, e l'effetto Dark vs. Light. Si potrà, ad esempio, vestire elmetto e uniforme da pilota per sfrecciare a bordo di un X-Wing oppure farsi un selfie mentre si sta viaggiando alla velocità della luce.

Per attivare adesivi e filtri in realtà aumentata basterà aprire una carta contatto e scegliere il tema Star Wars dall'elenco per poi ritrovare gli elementi nella chat così come nel menù della videochiamata.