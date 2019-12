Gmail ora fa allegare le email

Inviare vecchie email come allegati a un nuovo messaggio di posta elettronica. E' la novità introdotta da Google sul suo servizio di posta Gmail, che offre un'alternativa a inoltri e download.

La nuova funzione, in arrivo sulla versione desktop di Gmail, consente di allegare una o più email ricevute a una nuova email.

L'opzione si chiama "inoltra come allegato", e per usarla basta trascinare le vecchie email all'interno del nuovo messaggio. In questo modo si evita di dover scaricare le email che si vogliono inoltrare.

Come spiega Google in un post, la funzione è pensata per l'invio di molteplici email, situazione in cui risulta scomodo e dispersivo l'inoltro dei singoli messaggi di posta. Uno dei casi d'utilizzo è, ad esempio, in ambito lavorativo, quando una nuova persona si unisce a un team o viene impiegata su un progetto già avviato, e deve essere messa a conoscenza di informazioni e scambi precedenti.