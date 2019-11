Google Earth, si possono scrivere storie

ROMA - Google Earth diventa una piattaforma per raccontare storie, gli utenti possono creare dei percorsi corredati di foto. La piattaforma con le immagini satellitari dei luoghi della Terra amplia il suo programma Voyager, lanciato nel 2017, che comprendeva collaborazioni con editori, scienziati e media come Nasa e Bbc, per realizzare tour guidati multimediali contenenti testo, immagini, video a 360 gradi. Gli utenti possono anche inserire forme geometriche, viste 3D prese da Earth e punti d'interesse. E ci sono già le prime storie come Il tour del fiume Hudson negli Stati Uniti, Visita Vicenza in un singolo giorno, La cronologia della spedizione nell'Antartico di un insegnante d'arte giapponese. Le storie possono essere pure realizzate in collaborazione con altri utenti. Facendo clic sul nuovo pulsante 'Presente', gli utenti saranno in grado di percorrere i posti tracciati dal racconto.