Facebook,crittografia su video Messenger

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Facebook sta testando la crittografia 'end to end', un sistema per secretare i messaggi già presente su WhatsApp, sui messaggi vocali e video della chat Messenger.

Lo riporta il sito TheNextWeb. La funzionalità, scovata dalla ricercatrice Jane Manchun Wong, sarebbe in fase di test e non ci sono indicazioni sul suo lancio ufficiale. A gennaio scorso il New York Times ha pubblicato una indiscrezione secondo cui tra i piani di Mark Zuckerberg c'era quello di unificare le sue app di messaggistica per integrare le funzioni di WhatsApp, Instagram e Messenger. Le tre app, tutte di proprietà di Facebook, continuerebbero ad essere separate ma per la prima volta sarebbe possibile scambiarsi messaggi da un'app all'altra. E sarebbe esteso a tutte, appunto, il sistema di crittografia 'end to end'. Il progetto, secondo il Nyt, dovrebbe essere completato per l'inizio del 2020.(ANSA).