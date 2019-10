Apple avverte, aggiornate l'iPhone 5

ROMA - I possessori dell'iPhone 5, il vecchio melafonino uscito sul mercato nel 2012, dovranno aggiornare il sistema operativo entro il 3 novembre, altrimenti non potranno più navigare in rete e accedere al negozio di applicazioni. A lanciare l'avvertimento è Apple, che ha inviato una notifica agli utenti interessati invitandoli a installare la versione 10.3.4 di iOS.



Entro il 3 novembre, "l'iPhone 5 richiederà un aggiornamento per mantenere una localizzazione Gps accurata e per continuare a usare funzioni che richiedono data e ora corretti come l'App store, iCloud, l'email e la navigazione web", si legge nell'avviso, pubblicato anche sul sito di Apple.

La causa è "un problema di rollover riguardante l'ora del Gps, che ha iniziato a interessare i prodotti con Gps di altri produttori dal 6 aprile 2019. I dispositivi Apple interessati nonsubiranno gli effetti fino a poco prima delle ore 00:00 Utc del 3 novembre 2019", spiega Apple. L'aggiornamento è richiesto anche per alcuni modelli di iPad fino al 2012.