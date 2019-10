Microsoft, le emoji arrivano sulla tastiera del Pc

Le emoji approdano sulla tastiera del computer. A portarcele è Microsoft, che nella nuova "Ergonomic Keyboard" e la "Bluetooth Keyboard" dedica un tasto alle faccine. Il tasto si trova in basso a destra, accanto a quello che la compagnia di Redmond ha riservato alla suite Office.

Il tasto delle emoji apre la finestra da cui è possibile selezionare la faccina che si vuole scrivere. La tastiera non consente però di impostare scorciatoie. Non si può cioè cliccare il tasto emoji più la lettera "s" per avere la faccia sorridente, ad esempio, o la lettera "a" per quella arrabbiata.

Le scorciatoie da tastiera sono al contrario già previste per il tasto Office, in modo da poter aprire il programma desiderato tra quelli che Microsoft mette a disposizione per la produttività. Il tasto abbinato alla lettera "w" apre direttamente Word, con la lettera "e" apre Excel, con la "p" PowerPoint e via dicendo.

Le tastiere sono state mostrate il 2 ottobre scorso, durante l'evento di presentazione dei nuovi dispositivi Surface, e sono in vendita da questa settimana a partire dagli Stati Uniti. Secondo il consorzio Unicode, l'ente responsabile degli standard e dell'approvazione delle faccine, l'emoji 'lacrime di gioia' e l'emoji 'cuore rosso' sono le due più popolari, raggiungono rispettivamente circa il 10% e il 7% dell'utilizzo complessivo. Quest'anno il consorzio ne ha approvate altre 200.