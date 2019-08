Google Maps integra bici e car sharing

Google Maps si aggiorna ancora e include bici e auto in sharing nel calcolo dei percorsi con i mezzi pubblici. Lo spiega l'azienda in un post ufficiale. Se ad esempio un tram, un bus o la metro termina la corsa distante dalla destinazione finale, Maps segnalerà le tratte coperte dai servizi di condivisione. Big G, inoltre, ha previsto la possibilità di effettuare prenotazioni con Uber, Lift e servizi simili direttamente dall'app di navigazione satellitare. La nuova modalità arriverà in 30 paesi, nel corso delle prossime settimane, sia su Android sia su iOS. Un ulteriore passo verso una mobilità sempre più condivisa e variegata a scapito dell'auto di proprietà.