Instagram, test per 'Threads' nuova app messaggi

Instagram ha avviato il test interno, tra i suoi dipendenti, di una nuova app di messaggistica chiamata Threads che permetterà ad una lista ristretta di amici di condividere testi, contenuti multimediali e alcune indicazioni come posizione, velocità e autonomia della batteria.

La notizia è riportata dal sito The Verge che pubblica una foto da cui è possibile osservare che i messaggi pubblicati dagli amici verranno inseriti in un apposito flusso dove troverà spazio anche la funzionalità Storie, molto usata dagli utenti di Instagram.

Threads, una nuova sfida dell'app di proprietà di Facebook a Snapchat, sembrerebbe una evoluzione di Direct, l'app per i messaggi privati recentemente arrivata al capolinea dopo un breve periodo di test pubblico. La piattaforma, inoltre, permettendo di condividere contenuti a una cerchia ristretta di persone è in linea con le indicazioni fornite da Mark Zuckerberg alla conferenza degli sviluppatori di maggio: una comunicazione tra gli utenti più intima rispetto alle bacheche di Facebook aperte a tutti.

Secondo il sito The Verge, attraverso Threads sarà possibile utilizzare la fotocamera del proprio dispositivo per catturare foto e video da inviare direttamente agli amici più stretti, il sito però non fornisce però una data riguardo la possibile distribuzione pubblica dell'app.