Arriva Friendness, app per fare amicizia

Nessuna carrellata di foto da sfogliare in cerca di partner per appuntamenti d'amore: la nuova frontiera delle app d'incontri guarda solo all'amicizia. L'idea è italiana e si chiama Friendness, un'applicazione che si pone come unico scopo quello di "mettere in contatto un piccolo gruppo di persone favorendo la nascita di nuovi rapporti di amicizia".



Disponibile su Phone e smartphone Android in versione definitiva, dopo una fase di test, la app si basa su un funzionamento semplice: chi è in cerca di nuove amicizie indica la sua disponibilità a uscire per un caffè, un drink o una cena nella sua città, e automaticamente viene creato un gruppo di 3-5 persone della stessa età che vogliono fare la stessa cosa.



All'interno del gruppo creato gli utenti possono scambiarsi messaggi per conoscersi meglio e organizzarsi per uscire. Per tenere gli utenti al sicuro, gli sviluppatori hanno inserito un "punteggio karma", basato sui riscontri che ciascun utente esprime su un altro all'interno dei vari gruppi. Il karma non indica la simpatia, ma l'affidabilità, perché una persona raccoglie giudizi negativi se usa la app in modo improprio, creando disagio.