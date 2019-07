Snapchat, salgono ricavi e utenti

Snap accelera. La società a cui fa capo Snapchat chiude il secondo trimestre oltre le attese degli analisti e vola a Wall Street, dove nelle contrattazioni after hours arriva a guadagnare più dell'11%. I risultati positivi sembrano indicare come l'app di messaggini che scompaiono abbia voltato pagina e si sia lasciata alle spalle il periodo nero della fuga dei manager e soprattutto di il nuovo design sbagliato che ha innescato una fuga degli utenti. Snap chiude il periodo aprile-giugno con perdite in calo a 255 milioni di dollari rispetto ai 353 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Oltre le attese anche i ricavi, balzati del 48% a 388 milioni di dollari a fronte dei 360,5 milioni su cui scommetteva il mercato.

A soddisfare Wall Street è soprattutto la crescita record degli utenti giornalieri, aumentati del 7% a 203 milioni mentre gli analisti scommettevano su 192 milioni: si tratta del secondo trimestre consecutivo di crescita dopo nove mesi di stagnazione o calo. Per Snapchat la crescita del numero degli utenti è cruciale perché le consente di attirare più inserzionisti e migliorare i ricavi.

L'app si mostra ottimista anche guardando avanti. Per il terzo trimestre stima ricavi fra i 410 e i 435 milioni di dollari, un range record per la società che ha registrato il suo picco negli ultimi tre mesi del 2018 con 389,8 milioni. Il numero degli utenti giornalieri è atteso fra 205 e 207 milioni. Per gli investitori si tratta di previsioni rassicuranti: dopo un periodo difficile sono tornati a ridare fiducia a Snap, i cui titoli sono più che raddoppiati quest'anno.