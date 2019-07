Computer in cella per i detenuti francesi

Computer ai detenuti in Francia.

Secondo Le Parisien, l'amministrazione penitenziaria avrebbe infatti l'intenzione di dotare le oltre 50.000 celle delle carceri nazionali di terminal digitali a disposizione dei condannati. Obiettivo? Permettere di interagire con l'amministrazione penitenziaria attraverso uno speciale sistema intranet. L'internet esterno resterebbe, dunque, inaccessibile.

Grazie a questo sistema, i detenuti potranno effettuare acquisti, ordinare ticket per la mensa, prenotare il parlatorio.

I computer consentirebbero anche alle famiglie di approvvigionare direttamente i loro conti. Previsti, tra l'altro, anche servizi culturali. Tra questi, la possibilità per i detenuti stranieri di tradurre le loro richieste o seguire corsi di formazione online.

Dal 2018, il dispositivo viene già testato in tre carceri della Francia, a Digione e nei penitenziari di Meaux e Nantes.