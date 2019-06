Obama si lancia nei podcast, accordo con Spotify

Barack e Michelle Obama hanno siglato un accordo con Spotify per la produzione di podcast in esclusiva. Lo annuncia Spotify, che spiega di aver siglato l'intesa con Higher Ground, la società di produzione dell'ex coppia presidenziale.

"Abbiamo sempre creduto nel valore dell'intrattenimento, provocando però il dibattito: questo ci aiuta a stabilire connessioni e ad aprirci a nuove idee" afferma Obama in una nota. "Siamo contenti perché i podcast ci offrono la straordinaria occasione di alimentare un dibattito produttivo, di far sorridere e pensare" aggiunge Obama. "Siamo contenti di aver l'occasione di amplificare le voci che troppo spesso sono ignorate o messe a tacere.

Tramite Spotify possiamo raccontare storie al mondo" dice l'ex First Lady. L'accordo con Barack e Michelle Obama è un'importante vittoria per Spotify nella crescente industria dei podcast e nella battaglia per i diritti per contenuti originali. "Il presidente Barack Obama e Michelle Obama sono due delle voci più importanti al mondo, ed è un privilegio per noi lavorare con loro nell'identificare storie che possono ispirare il nostro pubblico" afferma il responsabile dei contenuti di Spotify, Dawn Ostroff.