Google, arriva auto-cancellazione dati

Google fa un passo in avanti nella tutela della privacy consentendo agli utenti di impostare l'auto-cancellazione automatica e periodica dei loro dati sulla posizione geografica e l'attività delle app. La novità annunciata dall'azienda punta a rassicurare sulla protezione dei dati dopo le polemiche dell'estate scorsa sul tracciamento degli utenti.



Il nuovo strumento riguarda la Cronologia delle posizioni e l'Attività web e app. Al momento è già possibile cancellare manualmente quei dati, in parte o per intero. La nuova funzione, in arrivo nelle prossime settimane, consente di rendere questa attività automatica, impostandola ogni 3 o 18 mesi. "Fissate un limite di tempo in cui desiderate mantenere i dati relativi alle vostre attività (3 o 18 mesi) e tutti i dati più vecchi verranno automaticamente eliminati dal vostro account in modo continuativo", si legge sul blog di Google.



La novità arriva dopo che, nell'agosto scorso, un'inchiesta dell'Associated Press aveva rivelato che alcuni servizi di Google su smartphone memorizzavano i dati relativi alla localizzazione degli utenti anche quando si configuravano le impostazioni sulla privacy in modo da evitarlo.(ANSA).