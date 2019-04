Apple contro Qualcomm, battaglia da 30 miliardi

Una delle maggiori battaglie legali: in palio di sono circa 30 miliardi di dollari nello scontro fra Apple e Qualcomm che si apre al tribunale di San Diego. Un processo di quattro settimane - riporta il Financial Times - in cui è prevista anche la testimonianza di Tim Cook, l'amministratore delegato di Cupertino.

Apple insieme a quattro altre società che fanno parte della sua catena di fornitori chiede 27 miliardi di dollari in danni a Qualcomm per aver fatto pagare troppo le royalty sui chip. Qualcomm ha più volte negato le accuse e chiede ad Apple e alle quattro società almeno 7 miliardi di dollari di pagamenti arretrati oltre a miliardi di dollari di danni.

Il processo di San Diego è al centro della battaglia legale che vede Apple e Qualcomm sfidarsi in tutto il mondo. La disputa risale al 2017 quando Apple ha detto ai suoi fornitori di smetterla di pagare Qualcomm per i suoi prezzi troppo alti: Apple e i suoi fornitori accusano Qualcomm di aver fatto pagare troppo le royalty dal 2013 e che le gli alti prezzi imposti sono anti-competitivi.