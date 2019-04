Uber a favore della tassa sul traffico a New York

Uber ha speso 2 milioni di dollari dal 2015 per far pressione sulle autorità di New York per l'approvazione di una tassa sul traffico.

L'app per auto con conducente e' stata una delle maggiori promotrici dell'iniziativa, ritenuta decisamente migliore rispetto alla altre alternative, quali l'imposizione di un tetto al numero di auto in strada o una tassa sulle prenotazioni di auto.

''Nel lungo termine, quello su cui stiamo lavorando e' un sistema in grado di aiutare la gente a capire l'impatto delle auto nelle aree più congestionate di una città'' afferma Andrew Salzberg, responsabile della politica del trasporto di Uber. Salzberg ritiene la decisione di New York sia importante.