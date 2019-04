In India fact checking su WhatsApp in vista voto

WhatsApp rende più sicure le chat di gruppo: d'ora in poi, una nuova opzione introdotta in India permetterà di decidere in anticipo se essere inseriti o no in un gruppo, optando tra alcuni criteri: lo scrive il quotidiano The Hindu.

La nuova scelta di privacy ha un'importanza speciale per l'India in vista delle elezioni, con i social che giocheranno un ruolo decisivo. Il paese costituisce il più grande mercato mondiale di WhatsApp: gli indiani iscritti sono oltre 200 milioni, e moltissimi appartengono contemporaneamente a decine di gruppi: l'anno scorso, dopo le pressioni da parte del governo, WhatsApp aveva limitato a cinque i gruppi verso i quali è possibile inoltrare una chat. Assieme al controllo sui gruppi, WhatsApp avvia un servizio per il fact-checking delle fake news, accessibile nelle quattro lingue regionali più diffuse, oltre all'inglese: hindi, telugu, bengalese e malayalam.

Gli utenti potranno inviare, sempre via WhatsApp, notizie, foto e video al numero +919643000888: una task force replicherà spiegando se il contenuto è vero, falso, ingannevole, controverso o irrilevante, e includendo ogni altra informazione sull'argomento. Per questo servizio WhatsApp si avvarrà della collaborazione di Proto, una start-up indiana, che aiuterà la piattaforma a creare un data base per lo studio delle voci che nascono durante le campagne elettorali.