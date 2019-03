Messenger, risposte con citazioni

Facebook Messenger come WhatsApp e Telegram, introduce la possibilità di rispondere ai messaggi all'interno delle chat con le citazioni. L'aggiornamento è in distribuzione per Android e iOS, l'update è già disponibile in Italia e sta pian piano raggiungendo tutti i dispositivi.



Per citare un messaggio all'interno di Messenger, bisogna tenere premuto sul testo: appariranno diverse funzionalità come l'inoltro o la possibilità di citare il messaggio con una freccetta. Toccando l'opzione, il messaggio viene messo in evidenza e si può scrivere una risposta. Si possono citare sia testi che le emoji, le Gif ma anche le note vocali. Esattamente come le altre chat.