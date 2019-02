Dal gufo allo squalo, in arrivo nuove animoji

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Sull'iPhone e iPad sono in arrivo quattro nuove animoji, le emoji tridimensionali di Apple che assumono le espressioni facciali dell'utente inquadrato dalla fotocamera TrueDepth dei dispositivi. La giraffa, il gufo, lo squalo e il facocero sono infatti presenti nella versione beta, non ancora pubblica, del sistema operativo iOS 12.2.

I quattro animali si uniscono alle 20 animoji già a disposizione per inviare messaggi e fare videochiamate su FaceTime. Tra le sembianze che si possono assumere c'è il robot, la scimmia, la volpe, il panda, l'unicorno e il leone, il drago, il teschio, il dinosauro e il fantasma.

Le animoji sono state lanciate da Apple a fine 2017, come una delle novità di iPhone X. Sono disponibili su iPad Pro e iPhone XS, XS Max e XR.(ANSA).