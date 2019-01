Spotify consentirà di bloccare gli artisti indesiderati

Spotify copia una funzione di Facebook e Twitter. La popolare piattaforma di streaming di canzoni consentirà a breve di bloccare artisti e band indesiderate. La funzionalità - avvistata dal sito Thurrott - è in fase di test per un gruppo di utenti che usano dispositivi con sistema operativo iOS. Secondo il sito, il pulsante di blocco è una funzione richiesta dagli utenti di Spotify e arriverà con un aggiornamento "imminente".

Consentirà di bloccare la musica di un determinato artista nella propria libreria musicale, nelle playlist, nei grafici, nelle radio e in tutte le funzioni della piattaforma. Il funzionamento ricorda esattamente quello degli utenti bloccati su un qualunque social network.

Se gli utenti iOS potranno usare questa funzione per primi, quelli che usano i dispositivi Android potranno usufruire di una modalità dell'app dedicata all'utilizzo in auto. Lanciata in questi giorni, facilita l'utilizzo mentre il telefono è fissato al cruscotto.