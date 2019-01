Cresce mercato app, alla Cina il 50% dei download

(ANSA) - Se il mercato degli smartphone soffre, lo stesso non si può dire di quello delle applicazioni, nato poco più di 10 anni fa dopo il lancio dell'iPhone. Il 2018 è stato un altro anno di crescita con i download che hanno superato la soglia dei 194 miliardi, in aumento del 35% rispetto al 2016. La spesa globale ha invece sfondato quota 100 miliardi di dollari. La Cina, come per gli smartphone, fa da traino: rappresenta il 50% di tutti i download di applicazioni. WhatsApp batte Facebook nella lista della app social più scaricate. E' la fotografia del settore raccontata dall'ultimo rapporto della società di analisi App Annie. Gli utenti, spiega, usano le applicazioni per il 50% in più del tempo rispetto al 2016.

Nella graduatoria delle 10 applicazioni per numero di utenti domina Facebook, seguita da altre due app dell'ecosistema Zuckerberg (WhatsApp e Messenger), al terzo posto la cinese WeChat. La classifica dei download vede invece al primo posto Messenger, seguita da WhatsApp che spinge Facebook al terzo posto. Nella lista per fatturato spicca invece Netflix seguita da Tinder. Nel mondo dei videogiochi continuano a dominare i grandi classici, come Candy Crush e Pokémon Go, ma crescono nuovi fenomeni come Battle Royale Helix Jump e Hole.jo.(ANSA).