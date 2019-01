Google, arriva l'antispam per gli sms

ROMA - Lo spam, i messaggi indesiderati, non arrivano solo via mail ma anche via messaggi. E Google lavora ad un filtro antispam all'app Messaggi di Android. Si basa su un sistema automatico e su una lista nera compilata grazie alle indicazioni degli utenti che possono segnalare tutti i messaggi indesiderati. Stando a quanto riportato da Android Police La nuova funzione è in via di distribuzione per tutti gli utenti che riceveranno una notifica.



Ma si può comunque disattivare perché contiene un rovescio della medaglia: il metodo utilizzato da Google per riconoscere lo spam sfrutterebbe alcune informazioni personali.