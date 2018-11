Instagram, ora le Storie per amici più stretti

Su Instagram ora è possibile creare una lista di Amici più Stretti e condividere le Storie solamente con loro. Per aggiungere persone alla lista, è necessario andare sul profilo, cliccare su "Amici più stretti" nel menù a destra.

Solo l'utente potrà vedere la lista degli amici più stretti, nessuno può chiedere di essere aggiunto. In questo modo l'utente si potrà sentire libero di cambiarla quando vuole. Quando si condivide come storia, si vedrà l'opzione "Amici più stretti", contrassegnata da una stellina verde. Se si è stati aggiunti da un amico ad una lista, la sua Storia sarà contraddistinta da un adesivo e da un cerchio verde attorno la foto profilo nella sezione delle Storie. La funzione "Amici più stretti" è stata lanciata in tutto il mondo oggi e sarà disponibile nell'ultima versione di Instagram per sistemi iOS e Android.