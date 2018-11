Google Maps, hashtag sulle recensioni

Su Google Maps ora è possibile aggiungere hashtag alle recensioni. E' stata implementata una nuova funzione per aiutare gli utenti a scoprire i luoghi che altri raccomandano. Si possono aggiungere fino a cinque hashtag, vanno posizionati in fondo alla recensione per rendere il testo più leggibile. La società ha confermato il rilascio della funzione al sito TechCrunch, spiegando che è attivo al momento sui dispositivi Android. Finora, era disponibile solo ai membri del programma Local Guides di Google Maps, che premia gli utenti per recensioni, foto e luoghi che visitano.



Per utilizzare la funzione basta cliccare sull'hashtag e compariranno una serie di luoghi contrassegnati dallo stesso. La società al momento non ha specificato quando la funzione sarà disponibile per la versione web o per i dispositivi con sistema operativo iOS di Apple.



Qualche giorno fa Google ha inserito un'altra novità: ha portato i messaggi sulle Mappe per chattare con le aziende.



Raggruppa tutte le conversazioni con ristoranti, negozi e altre attività che hanno abilitato la funzione disponibile anche in Italia.