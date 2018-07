Tim Cook celebra 10 anni App Store, "una rivoluzione"

"Dieci anni fa l'App Store ha iniziato una rivoluzione che ha cambiato il nostro mondo. Per centinaia di milioni di persone, in tanti modi, la vita è migliore perché 'c'è un'app per tutto'": così l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ricorda su Twitter il lancio del negozio digitale di Cupertino il 10 luglio 2008.

Ten years ago, the App Store started a revolution that has changed our world. For hundreds of millions of people, in ways too many to count, life is better because “There’s an app for that!” Happy 10th birthday, @AppStore!