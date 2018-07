Netflix toglierà recensioni da agosto

Entro il mese di agosto Netflix rimuoverà le recensioni online relative a film e programmi tv. Secondo il sito CNet, la portavoce dell'azienda Smita Saran ha motivato la scelta spiegando che la funzione è in declino.

La rimozione delle recensioni avverrà per gradi: a partire dal 30 luglio gli utenti non potranno più scriverne ma continueranno a leggere quelle già presenti, mentre da metà agosto tutte le recensioni scompariranno senza lasciare traccia. L'azienda ha contattato direttamente via mail gli utenti che avevano scritto una recensione per comunicare la decisione.

Non è la prima volta che Netflix modifica le funzioni messe a disposizione degli utenti. Lo scorso anno aveva rimosso la possibilità di valutare film e serie tv selezionando un punteggio da una a cinque stelle e l'aveva sostituito con i pollici. Pollice alzato e pollice verso, come sui social media, per indicare se un titolo è piaciuto o non interessa. La rimozione delle recensioni tuttavia non intaccherà la possibilità di valutare i contenuti con i pollici.