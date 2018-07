Le domande nelle Storie di Instagram

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Si può già condurre un sondaggio sulle Storie di Instagram, ma presto potrebbe essere possibile fare delle domande ai propri follower. L'indiscrezione arriva da Android Police, che ha mostrato come potrebbe apparire la schermata per la domanda da proporre nelle Storie.

Al momento l'opzione non è presente in tutti i profili, ma il test sembra comunque già avviato e permetterà un ancora maggior dialogo fra gli utenti di Instagram, che ha già aggiunto la possibilità di inserire brani musicali nelle sue Storie e nei giorni scorsi ha lanciato IGTV, la nuova app per i video che mira a sfidare il dominio di YouTube.(ANSA).