Arriva in Italia Google WiFi, potenzia connessione

Arriva in Italia Google WiFi, il sistema pensato "per dare una connessione veloce in ogni stanza e su ogni dispositivo". "Sostituisce e migliora i router tradizionali - spiega l'azienda di Mountain View - permette di gestire i dispositivi connessi e le attività online senza problemi". In sostanza permette di gestire molti dispositivi in contemporanea e anche le attività che richiedono un'elevata ampiezza di banda in ogni zona della casa: dalle videoconferenze se si lavora in remoto fino alla fruizione di video in streaming o di videogiochi, ma anche il Wi-Fi in giardino.

Google Wifi è un sistema modulare: per le abitazioni più grandi si possono aggiungere altri punti di accesso che si connettono l'uno all'altro e diffondono un segnale potente in tutte le stanze. Il sistema funziona grazie alla tecnologia "mesh", che permette di creare singoli punti di accesso Wi-Fi che operano insieme per diffondere un unico segnale forte, che risulterà quindi veloce in tutta la casa, non solo vicino al router. Google Wifi è su un'app complementare disponibile per Android o iOS. L'applicazione permette, ad esempio, anche di mettere in pausa il Wi-Fi sui dispositivi dei figli all'ora di cena. Mostra anche quali dispositivi sono connessi e quanta banda occupano, permettendo di dare priorità ad alcuni piuttosto che ad altri.

"Google Wifi - spiega infine Big G - è progettato per garantire la massima priorità alla privacy degli utenti. Per esempio, ha impostazioni per una gestione semplice del cloud e funzionalità di sicurezza all'avanguardia come la crittografia wireless, l'avvio verificato e gli aggiornamenti automatici per mantenere sicura la vostra rete.