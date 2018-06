Messenger, in arrivo i video pubblicitari

Facebook continua a monetizzare gli oltre 1,3 miliardi di utenti della chat Messenger. Dopo aver testato i messaggi pubblicitari, a partire dal gennaio 2017, la compagnia in questi giorni ha iniziato a introdurre nella app i video promozionali. I filmati sono in "autoplay", cioè si avviano senza che l'utente tocchi il tasto "play".

In merito alla possibilità che le persone percepiscano gli spot come invadenti, il responsabile della pubblicità su Messenger, Stefanos Loukakos, ha spiegato al sito Recode che la società monitorerà la situazione per capire se la novità avrà l'effetto di allontanare gli utenti.

"La massima priorità per noi è l'esperienza dell'utente", ha detto Loukakos. "Non sappiamo ancora" se gli spot funzioneranno.

Tuttavia, "quando abbiamo testato gli annunci pubblicitari, non abbiamo riscontrato alcun cambiamento nel modo in cui le persone utilizzavano la piattaforma o nel numero di messaggi inviati. Per i video potrebbe essere un po' diverso, ma non lo crediamo".