Instagram porta lo shopping nelle Storie

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Instagram amplia la possibilità di fare shopping sul social, portando gli acquisti anche nelle Storie. La compagnia, di proprietà di Facebook, ha annunciato l'arrivo di adesivi appositi, contrassegnati dall'icona della borsa della spesa. Toccandoli, si accede a più informazioni sul prodotto mostrato e al link per poterlo comprare.

"Da Adidas a Louis Vuitton, le persone sono state in grado di acquistare dai loro marchi preferiti in tutto il mondo. Ora si può farlo dalle Storie", spiega in un post Instagram, citando due aziende che stanno già usando la novità sulla piattaforma.

Il bacino di utenti potenziali, d'altronde, non è piccolo: "In 300 milioni usano le Storie tutti i giorni, e sempre più spesso trovano prodotti nuovi dai brand che amano", scrive la compagnia.

Al momento gli adesivi per lo shopping sembrano riservati ai grandi marchi. Instagram non ha reso noto se arriveranno anche alle aziende di dimensioni più piccole, o se in futuro potranno essere a disposizione di tutti gli utenti.(ANSA).