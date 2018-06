Apple Watch monitorerà sintomi Parkinson

L'Apple Watch potrà essere usato per controllare i sintomi del Parkinson. Apple ha infatti messo a disposizione degli sviluppatori un'interfaccia di programmazione che consente di creare app in grado di monitorare due sintomi della malattia - i tremori e la discinesia - in modo costante durante il giorno.

La novità, annunciata alla conferenza annuale degli sviluppatori Apple in corso a San Jose (California), consentirà l'arrivo di applicazioni che tengono traccia del progredire della malattia. In questo modo il medico potrà avere accesso a dati dettagliati sui sintomi del paziente giorno per giorno, ora per ora.

L'interfaccia di programmazione, chiamata "Movement Disorder", si appoggia sul ResearchKit, una piattaforma che permette ai ricercatori di creare app volte a raccogliere dati medici per studi scientifici. Il morbo di Parkinson non è l'unica malattia per cui sono sfruttati i sensori dell'Apple Watch. La società Cardiogram, specializzata in salute digitale, ha ad esempio dimostrato che lo smartwatch può essere usato per scovare segnali di ictus attraverso un battito cardiaco irregolare. Ricercatori di Stanford hanno invece collaborato con Apple sulle aritmie individuabili attraverso l'orologio 'smart'.