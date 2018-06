Riccio, rosso o calvo: ecco le nuove emoji

(ANSA) - Un'infornata di nuove emoji sta per arrivare sui social e sulle tastiere dei nostri smartphone. Da oggi sono infatti disponibili 157 nuovi disegnini, approvati dal consorzio Unicode, che porteranno il totale a 2.823. Tra le novità c'è la rivoluzione del "parrucco": nelle faccine troveranno rappresentanza anche le persone ricce, con i capelli rossi, bianchi o direttamente calve.

Tra le espressioni fanno il loro ingresso il freddoloso, l'accaldato e il festaiolo, con tanto di cappellino e lingua di Menelik. Ci si potrà inoltre mascherare da supereroi o supercattivi.

Nello zoo virtuale entrano il canguro, l'ippopotamo, il lama, il pavone e il pappagallo, e poi l'aragosta, la zanzara, il tasso e persino il microbo. In cucina le new entry sono il mango, la foglia d'insalata, il bagel e la cupcake.

La carrellata di oggetti si arricchisce con il pedone degli scacchi, la palla da tennis, la bussola, lo scarpone e il trolley, la spilla da balia, la spagnoletta e il gomitolo, la spugna, il sapone e il rotolo di carta igienica. E ancora la cassetta del pronto soccorso, il magnete, l'estintore, la tessera del puzzle, la doppia elica del Dna e il simbolo dell'infinito.(ANSA).