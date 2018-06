L'app Pigeon, segnala percorsi in metro

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Si chiama Pigeon e come un piccione viaggiatore informa i pendolari del traffico sulla metropolitana e li aiuta a scegliere percorsi, segnalati da altri utenti, che evitino ritardi e folle. E' un'app per il momento focalizzata sulla metropolitana di New York ed è stata ideata da un incubatore in seno a Google. Il principio alla base di Pigeon è simile a quello di Waze, la popolare app che grazie alla partecipazione degli automobilisti segnala traffico o strade libere. Sia Google Maps sia la Metropolitan Transportation Authority della Grande Mela partecipano al progetto, fornendo informazioni sui treni. L'app da' anche la possibilità agli utenti di postare commenti e segnalare incidenti sulla linea. Per il momento Pigeon è disponibile solo su App Store ed è ad inviti.