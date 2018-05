Per Apple Maps verranno usati droni

(ANSA) - Apple userà i droni per migliorare il suo servizio di mappe. L'azienda ha beneficiato di un permesso del governo degli Stati Uniti, concesso anche ad altre aziende, di testare i droni in deroga alle regole imposte dall'ente federale di aviazione per motivi particolari. Il programma per ora è limitato ai soli Stati Uniti. Cupertino ha tenuto ad assicurare che rispetterà le direttive sulla privacy oscurando qualsiasi volto e targa durante le riprese. Il test partirà nella Carolina del Nord e, se dovesse avere successo, sarà allargato prima agli Stati Uniti e poi al resto del mondo, Europa compresa.