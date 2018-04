Google mette in pausa Allo

Google mette in pausa lo sviluppo del servizio di messaggistica Allo in modo da far convergere tutte le risorse nello standard Rcs - Rich Communications Service - che rimpiazzerà gli sms. Il supporto ad Allo - come spiega il sito The verge - resterà ancora attivo, tuttavia la società di Mountain View ammette che "il prodotto non ha raggiunto la popolarità" che sperava. Ha 50 milioni di utenti attivi, su una base di oltre 2 miliardi di dispositivi.

Ora l'azienda di Mountain View vuole incoraggiare l'adozione dello standard Rcs - Rich Communications Service - da parte degli operatori, dei produttori e delle principali società che si occupano dello sviluppo di sistemi operativi. Lo standard dovrebbe superare definitivamente il sistema degli sms attraverso l'adozione di protocolli più moderni. Al pari di WhatsApp, Telegram e molti altri, i messaggi inviati tramite Rcs viaggiano infatti sulla rete e lo standard supporta l'invio di file multimediali con piena risoluzione.