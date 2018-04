Apple prepara servizio news in abbonamento

ROMA- Apple ci riprova con l'editoria. Secondo Bloomberg starebbe lavorando ad un servizio di riviste digitali in abbonamento da lanciare il prossimo anno. Un modello che ricopia quello del servizio Apple Music, una piattaforma di canzoni in streaming a pagamento. E che integra quello di Texture, l'azienda acquista da Cupertino poche settimane fa, che dal 2010 offre a pagamento la possibilità di accedere alle 200 riviste più lette attraverso l'app per dispositivi mobili.

Secondo Bloomberg, il servizio di editoria dell'azienda californiana dovrebbe essere attivato direttamente nell'app Apple News, attualmente non disponibile in Italia. Il costo sarà fisso e una parte delle entrate dovrebbe andare agli editori, proprio come avviene con Apple Music per quanto riguarda i detentori dei diritti musicali.