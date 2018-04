Apple: stretta su fuga notizie, arrestati 12 dipendenti

ROMA - Stretta di Apple sulla fuga di notizie che riguardano i prodotti dell'azienda. La società di Cupertino - riferisce Bloomberg - ha scritto un documento interno rivolto ai dipendenti e ventilato lo spettro di potenziali azioni legali e accuse penali. Lo scorso anno sarebbero state scoperte 29 persone ritenute responsabili di fuga di notizie, 12 dipendenti sono stati arrestati. "Queste persone non solo perdono il lavoro ma possono avere grandi difficoltà anche a trovarne uno altrove", ha aggiunto Apple.

Le informazioni trapelate riguarderebbero un incontro all'inizio dell'anno scorso in cui Craig Federighi, responsabile software di Apple, spiegò ai dipendenti che alcune funzionalità previste per iPhone sarebbero state posticipate. Ma anche un aggiornamento inedito sull'iPhone X e sull'Apple Watch. "Vogliamo avere la possibilità di dire ai nostri clienti perché un prodotto è buono e non di vederlo fatto in maniera puerile da qualcun altro", spiega Greg Joswiak, dirigente marketing di Apple, nell'informatica che, ironia della sorte, è stata pubblicata da Bloomberg.