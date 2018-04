ROMA - Su Instagram arriva la modalità ritratto, sarà disponibile nelle Stories e "darà la possibilità di realizzare foto artistiche e di alta qualità". Qusta nuova funzione consentirà di scattare ritratti, sia foto si video, direttamente dall'app. Quando verrà scattata una foto o un video nel formato Ritratto, il volto rimarrà a fuoco, mentre lo sfondo verrà sfocato.

Oltre a Ritratto, Instagram lancia anche l'adesivo @menzione (disponibile solo su iOS), un modo alternativo per 'taggare' gli amici nelle Stories.

Ritratto è disponibile su iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus e X, oltre a qualsiasi sistema operativo Android rilasciato a partire dal 2015. Questo aggiornamento è disponibile come parte della versione 39.0 di Instagram, nell'App Store di Apple per iOS e nel Google Play Store per Android.