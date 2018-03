Apple: aggiornamento su privacy e batteria iPhone

ROMA - Un aggiornamento sul fronte privacy e sulla batteria degli iPhone. Sono tra le novità più importanti di iOS 11.3, l'aggiornamento del sistema operativo di Apple per dispositivi mobili disponibile da poche ore.

Per la riservatezza dei dati, Cupertino introduce informazioni che rendono più semplice per gli utenti capire come potrebbero essere utilizzati. Ogni volta che Apple chiederà l'accesso a dati personali per attivare funzioni o servizi, verrà visualizzata una nuova icona dedicata alla privacy.

Quanto alla batteria, altro fronte caldo dopo il caso del rallentamento degli iPhone per cui negli Usa sono in piedi 59 cause, iOS 11.3 aggiunge nuove funzioni che ne mostrano lo stato di salute e suggeriscono all'utente se sia il caso di rivolgersi all'assistenza.

In materia di dati, secondo Bloomberg, Apple starebbe mettendo in campo altre novità in vista della nuova normativa europea sulla privacy. Starebbe pensando all'aggiornamento del sito dedicato ad Apple ID - l'account che si usa per entrare nei vari servizi della Mela - con la possibilità di scaricare una copia completa dei dati memorizzati nel cloud, disattivare temporaneamente gli account o cancellarli.

In questi giorni il Ceo di Apple Tim Cook è intervenuto sul caso Cambridge Analytica puntando il dito contro un modello di business che trae profitto dai dati degli utenti.

Ecco tutte le novità in arrivo con iOS 11.3