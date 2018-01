Un'app guida i ciechi in città

FIRENZE - Si chiama 'Occhio della città intelligente' ed è una nuova app che consente a ciechi e persone con ridotta capacità visiva di muoversi autonomamente nelle aree urbane, sia a piedi che con i mezzi pubblici. E' stata sviluppata dall'Università di Firenze, in collaborazione con i Lions club.

La app studia ed elabora il percorso migliore per il non vedente in modo da aiutarlo a raggiungere una determinata località, oltre a fornire la localizzazione dell'utente all'interno dell'area cittadina, la condivisione della propria posizione con una selezione dei propri contatti e l'accesso a informazioni sull'ambiente circostante, come l'indicazione delle fermate degli autobus, taxi, ma anche di punti wi-fi, di uffici o strutture sanitarie.

Gratuita e disponibile per i sistemi Android e Ios, l'applicazione risponde alle esigenze degli ipovedenti ma è utilizzabile anche dai non vedenti, che possono gestirla attraverso i comandi vocali e il touch screen, sfruttando i settaggi di accessibilità previsti dagli smartphone.