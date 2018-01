Skype testa la chat criptata

Sulla scia di quanto già implementato da WhatsApp, Facebook Messenger e iMessage di Apple, anche Skype eleva gli standard di sicurezza delle conversazioni online dei suoi utilizzatori garantendo messaggi criptati. L'app nata per le chiamate via internet, ora di proprietà di Microsoft, ha avviato i test del nuovo sistema di sicurezza per il quale utilizzerà la tecnologia di Signal, la chat "sicura" usata da Edward Snowden.

Anche Skype userà la crittografia "end-to-end" che promette di tenere messaggi, audio e video lontano da sguardi indiscreti.

Microsoft ha annunciato che la novità consiste nella nuova funzione "Conversazioni private", che si aggiunge alla chat tradizionale. Per ora l'opzione sarà disponibile soltanto agli utenti della versione sperimentale Skype Insider per sistemi Windows, Mac, Linux, Android e iOS. La crittografia coprirà le chat, i file e i messaggi audio ma non le chiamate e le videochiamate.