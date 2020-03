Alibaba dona migliaia di mascherine in Africa

Per contenere la diffusione di Coronavirus in Africa, Jack Ma, il presidente della multinazionale cinese del commercio elettronico, Alibaba, ha deciso di voler distribuire tra i 10 mila e i 20 mila test diagnostici e più di 100 mila mascherine per ogni Stato africano.

A darne notizia, su Twitter, è il primo ministro etiope Abiy Ahmed, di recente insignito del premio Nobel per la pace. E' stato lui ad averlo incontrato concordando un percorso proprio per il contrasto alla Covid-19. Ahmed ha espresso il suo "grande apprezzamento" nei riguardi della scelta di Jack Ma per "la collaborazione con l'Etiopia" per la distribuzione dei dispositivi.