Facebook testa le Storie condivise su Instagram

Facebook sta testando una nuova funzione che consente di condividere le storie direttamente su Instagram. La novità è stata scoperta dall'informatica Jane Manchun Wong, nota per le anticipazioni sulle piattaforme social, ed è stata confermata dalla compagnia di Menlo Park.



La condivisione delle Storie su Instagram è stata scovata tra le impostazioni della privacy delle Storie accessibili solo ai tester. Qui, accanto a "pubblico", "amici", "personalizzato" e "nascondi a...", compare l'opzione "condividi su Instagram".



Ad oggi non è noto quando la nuova funzione sarà disponibile agli utenti, né se saranno sincronizzate le Storie "già viste" in modo da evitare che le persone visualizzino due volte la stessa Storia sulle due piattaforme. Attualmente, già dal 2017, è possibile condividere le Storie di Instagram su Facebook.(ANSA).