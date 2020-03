Amazon raccomanda il telelavoro anche in Italia

A causa dell'emergenza Coronavirus Amazon ha raccomandato il telelavoro ai dipendenti di alcune sue sedi in Usa e anche in Italia, segnatamente in Lombardia e nell'Astigiano, fino alla fine di questo mese.

"Continuiamo a lavorare a stretto contatto con medici esperti pubblici e privati per assicurarci che stiamo prendendo le giuste precauzioni mentre la situazione continua ad evolversi", ha detto un ieri sera portavoce di Amazon.

"Ciò include la raccomandazione che i dipendenti che sono in grado di lavorare da casa a Seattle / Bellevue, nella Bay Area, a New York, nel New Jersey e nella regione Lombardia / provincia di Asti in Italia, lo facciano fino alla fine di marzo".