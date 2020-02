Facebook si offre di pagare per le registrazioni vocali

NEW YORK - Facebook si offre di pagare i suoi amici per le loro informazioni personali, inclusa la registrazione della loro voce. Lo riporta il Financial Times, secondo il quale le registrazioni vocali effettuate tramite l'app Viewpoints aiuteranno ad 'addestrare' il sistema di riconoscimento vocale dei dispostivi Facebook, che è in diretta concorrenza con gli speaker Echo di Amazon e con l'assistente vocale Alexa.