Audio e video messaggi WhatsApp in tilt per tre ore

- Su WhatsApp inviare o ricevere foto, stickers e videomessaggi, così come lo scambio di messaggi vocali, è stato impossibile oggi per tre ore, dalle 12 alle 15, con un picco di interruzioni subito dopo mezzogiorno per diversi utenti nel mondo, Italia compresa.

A confermare il tilt del servizio di messaggistica istantanea per smartphone è il downdetector.it che registra problemi nell'inviare o ricevere messaggi per il 96% degli utenti. Su Twitter l'hashtag #WhatsAppDown è tra i trending topic. "Il problema è stato risolto e siamo tornati al 100% della funzionalità per tutti". Lo annuncia all'ANSA un portavoce della società Facebook. "Ci dispiace - aggiunge - per qualsiasi inconveniente causato".



WhatsApp è di proprietà di Facebook e è disponibile per iOS, Android, BlackBerry OS, Nokia Serie 40, Nokia Symbian e Windows Phone.