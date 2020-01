Nel 2019 crollato costo (-15,1%) connessioni web

L'inflazione nell'anno appena trascorso è salita appena dello 0,6%, a ritmo dimezzato, rispetto all'anno prima. Ma dietro il tasso medio c'è un'infinità di prodotti e servizi che hanno messo a segno decisi rincari e forti cali. I prezzi della verdura per esempio sono aumentati del 4,7%, con l'insalata che è schizzata del 6,1% e le patate del 7,2%. E' costato anche di più prendere un treno (+7%) o un aereo diretto in una città europea (+6,2%).



In netto calo invece le tariffe delle connessioni internet (-15,1%), i prezzi dei tablet e dei computer portatili (-8%). E' quanto emerge dai dati riportati nella banca dati dell'Istat, aggiornata dopo la diffusione della rilevazione definitiva sull'inflazione per il 2019.(ANSA).