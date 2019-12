Epilessia, Twitter vieta animazioni-flash

Twitter ha deciso di bandire le immagini animate di tipo Png dalla piattaforma, dopo la scoperta che possono essere usate per provocare attacchi epilettici nelle persone fotosensibili. Lo ha comunicato la stessa compagnia con un tweet.



La scoperta è avvenuta dopo un attacco condotto usando l'hashtag della Epilepsy Foundation americana, con alcuni post contenenti animazioni Png con effetti stroboscopici che possono appunto fare da 'interruttore' per le crisi. Da lì l'osservazione della presenza di un 'bug' sulla piattaforma che rende impossibile impedire l'esecuzione delle animazioni.



"Vogliamo che tutti abbiano una esperienza sicura su Twitter - scrive la compagnia sul proprio profilo -. Le Apng sono divertenti, ma non obbediscono alle impostazioni sull'autoplay.



La decisione è per la sicurezza delle persone con sensibilità al movimento e alle immagini stroboscopiche, incluse quelle con epilessia".

La compagnia, aggiunge il post, sta lavorando ad una alternativa più sicura.